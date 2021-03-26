"Подбросишь, шеф?" - девушка ради видео дала собаке прокатиться за рулем авто

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тюмени девушка ради популярности в соцсетях пошла на милый и отчаянный шаг. Девушка решила дать песику порулить авто, а все происходящее записывала на телефон.

Жительница города опубликовала кадры в сети и всполошила юзеров, а также попала в поле зрения ГИБДД. Женщина надеялась, что кадры с пушистым водителем впечатлят юзеров, но те только оказались в возмущении. Они посчитали, что девушка поступила безответственно.

Судя по кадрам, блогерше повезло, ведь ей попался добросовестный четвероногий водитель. Песик не ехал более 30-40 километров в час, а также внимательно следил за дорогой. Сотрудники ГИБДД заинтересовались кадрами и начали проверку, а под роликом стало появляется все больше забавных комментариев: "Сколько берет за проезд?", "Подбросишь, шеф?", "Вези меня пушистый!". -0-