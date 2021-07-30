Подключила хитрость: хозяйка рассказала простой способ очистить стиральную машину (Видео)

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка недавно в TikTok рассказала хитрость, которой она пользуется, чтобы очистить свою стиральную машинку.

Мама двоих детей записала видео, где показала простой способ, доступный каждому. Долгое время блогерша использовала обычные средства чистки, но после решила поэкспериментировать. Для этого она взяла две таблетки для посудомоечной машины, забросила их в устройство, а затем включила режим стирки при 60 градусов Цельсия.

Удивительно, но этот простой способ очистки сработал на все 200 процентов, ведь через десять минут вода в барабане стала коричневой, а спустя час еще темнее. Пользователи оценили простой способ девушки и отметили, что обязательно воспользуются хитростью. Неудивительно, что ролик в соцсети за непродолжительное время посмотрели более четырех миллионов раз. -0-