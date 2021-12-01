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Калейдоскоп
01 декабря 2021, 01:44

Подойдет! Старушка в США забралась в полицейский автомобиль и поехала по делам (Видео)

Фото wallpaperup
Фото wallpaperup

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США стал свидетелем очень забавной и необычной ситуации, которую с радость записал на видео для YouTube.

Американец сидел в своей машине на парковке рядом с магазином, когда неподалеку появилась старушка. Женщина заприметила полицейский автомобиль, который так удачно оказался открыт. Тогда она решила, что этот транспорт ей подойдет, и забралась в авто.

Сначала старушка в США располагается в салоне, а после собирается уезжать по своим делам. Этот момент повеселил автора ролика, однако пользователи оказались в еще большем восторге. Они посмотрели ролик огромное число раз, а также не поскупились на массу забавных комментариев. -0-

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