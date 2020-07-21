Подольская побрилась налысо? Певица удивила поклонников новой "прической"

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наталья Подольская поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, на которой она абсолютно лысая.

Скриншот из Instagram

Сказать, что певица удивила поклонников - значит, не сказать ничего. Фолловеры отреагировали по-разному. Для одних Наталья осталась красавицей, другие были крайне раздосадованы: "Самая красивая инопланетянка", "Вот так, нет рыжих волос - сразу нет Подольской", "Мельком глянула, подумала Нагиев. Просите, Наташа. Необычный имидж", "Красоту ничем не испортишь", "Только не это!".

Нашлись и те, которые, судя по следующему посту певицы, быстро "раскусили" артистку: "Это просто грим, я думаю. Без волос никак нельзя, в них женская красота".-0-