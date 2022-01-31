Подозреваете у себя омикрон? Какие лекарства должны быть под рукой – рассказал врач

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боль в горле, заложенность носа, температура, слабость, ломота или боль в теле – наиболее частые симптомы омикрона очень схожи с клиническим проявлением ОРВИ. Об этом говорят врачи. Медики сразу предупреждают, что при любых заболеваниях самолечение крайне опасно (нужно обращаться к врачу), но есть перечень лекарственных средств, которые помогут облегчить симптомы при омикроне. При подозрении на штамм коронавируса омикрон врач-терапевт Алексей Хухрев рекомендует иметь дома лекарства, которые применяются от "простудных заболеваний", пишет "Москва 24". В домашней аптечке полезно держать жаропонижающие препараты, витамин С, средство для полоскания горла, сироп от кашля, леденцы, которые облегчают боль в горле. Алексей Хухрев обращает внимание, что температуру как при омикроне, так и ОРВИ стоит сбивать только, когда она выше 38 градусов. А вот антибиотики самостоятельно принимать категорически не стоит. Их должен назначать только врач. Медик также советует воздержаться от приема аспирина. Это популярное средство разжижает кровь. Аспирин действует на артериальные тромбы и имеет много побочных эффектов.-0- ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ Четыре скрытых симптома – медики о штамме коронавируса омикрон Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!