Подписчики Глюкозы удивлены внешним видом ее дочери - видео

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Глюкоза поделилась в Instagram новым видео из самоизоляции с участием своего мужа и старшей дочери.

Артистка показала своим подписчикам, чем можно заняться во время долгого пребывания дома. На кадрах запечатлены старшая дочь Глюкозы и супруг, которые показывают, чем можно занять детей.

"Чем занять детей? Знаю, что многие родители сейчас оказались в непростой ситуации. Вот решила подкинуть вам фишечку", - написала в подписи к посту звезда.

Суть проста: необходимо зажать карандаш зубами и попытаться устоять на одной ноге. Некоторые пользователи сети поблагодарили Глюкозу за идею, однако большинство раскритиковали певицу и внешний вид дочери артистки. "Это ваша дочь???? Мда", "Кто эта женщина с синими волосами?", "Какая некрасивая, голова, зелёнка, неприятная", - написали фолловеры Глюкозы.

Помимо всего прочего, у поклонников возник вопрос, на который они так и не получили ответа: "Почему вы позволяете дочери в таком возрасте опыты с лгбт и прочими не детскими вещами?".-0-