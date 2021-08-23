Подписчица блогера спасла ему жизнь, когда заметила странность у него на шее (Видео)

Скриншот из видео
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США ведет свой аккаунт в TikTok, где рассказывает о финансах, технологиях и продвижении по карьерной лестнице.
Под одним из таких роликов появился комментарий, привлекший внимание блогера. Одна из подписчиц заметила на шее парня странность, на которую и указала. Оказалось, что у блогера была увеличена щитовидная железа. Другой может быть и не обратил на это внимание, однако американец решил не гадать и обратился к врачу.
Специалисты провели обследование и выяснили, что зрительница блогера спасла ему жизнь. Оказалось, странность на его шее - раковая опухоль. Медики удалили образование, а парень принялся благодарить неравнодушную юзершу. В комментариях подписчики поздравили блогера, которому удалось избежать большой опасности, и похвалили внимательную девушку.-0-
Под одним из таких роликов появился комментарий, привлекший внимание блогера. Одна из подписчиц заметила на шее парня странность, на которую и указала. Оказалось, что у блогера была увеличена щитовидная железа. Другой может быть и не обратил на это внимание, однако американец решил не гадать и обратился к врачу.
Специалисты провели обследование и выяснили, что зрительница блогера спасла ему жизнь. Оказалось, странность на его шее - раковая опухоль. Медики удалили образование, а парень принялся благодарить неравнодушную юзершу. В комментариях подписчики поздравили блогера, которому удалось избежать большой опасности, и похвалили внимательную девушку.-0-