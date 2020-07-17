Подпольные бои крыс запечатлели на видео в Сингапуре - видео

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Сингапура поделилась в Facebook забавным роликом, который быстро набрал популярность в сети.

Женщина запечатлела подпольный бойцовский клуб крыс. Эпичная битва развернулась прямо на улице. Грызуны устроили грандиозную схватку: они вставали на задние лапы, кувыркались и били друг друга передними лапами, как боксеры.

Разумеется, необычные кадры стали поводом для шуток в сети, однако больше всего пользователям по вкусу пришлась реакция кота, который наблюдал за подпольными боями. Пушистик был удивлен, а также решил не вмешиваться. Кто-то из юзеров пошутил: "Не исключено, что кот сделал ставки". "Бойцы" так увлеклись, что в последний момент заметили зрителя и бегом скрылись в разных направлениях. -0-