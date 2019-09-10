Подросток из Канады раскрыл дело о без вести пропавшей 27 лет назад женщине

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 13-летний подросток из Канады случайно нашел автомобиль, принадлежавший без вести пропавшей 27 лет назад женщине, сообщает CBC News .

Подросток Макс Веренка с матерью Нэнси обнаружили утонувшую машину во время прогулки по озеру на лодке. Первым делом они подумали, что это авто попало в ДТП около 10 лет назад.

Мать с сыном обратились к сотруднику Королевской канадской конной полиции с вопросом, почему машина до сих пор находится в водоеме. Полицейский выехали на место происшествия. Сотрудники органов охраны правопорядка не заметили из-за яркого солнечного света автомобиль на глубине озера. Подросток вынужден был погрузиться с камерой GoPro и запечатлеть машину.

Спустя три дня полиция и службы эвакуации подняли на берег черную модель Honda Accord. В салоне авто были найдены останки 70-летней Джанет Фаррис. Она пропала без вести осенью 1992 года. По словам сына пропавшей, ее родные не отрицали возможности того, что женщина могла попасть в ДТП, уснув за рулем.-0-