Подросток из США за считанные минуты собрал набор конструктора и попал в Книгу рекордов Гиннесса

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень по имени Хэддон Хейтс из штата Кентукки в США установил новый рекорд и на него обратили внимание представители Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на сайте организации.

Как оказалось, молодой парень стал самым быстрым человеком на Земле, которому удалось собрать конструктор из 7500 деталей в кратчайшие сроки. На постройку мини-версии корабля "Тысячелетний сокол", который принадлежал знаменитым персонажам Хана Соло и Чубакки из "Звездных войн", у подростка ушла одна минута и 59,72 секунды.

Разумеется, такой результат впечатлил родителей ребенка, а еще сам Хэддон отметил, что поставить рекорд ему помог карантин, введенный из-за пандемии. Благодаря ему парень каждый день тренировался. -0-