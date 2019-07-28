Подросток не стригся 10 лет и шокировал своей прической парикмахера

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 14-летний подросток Оуэйн Томас из Уэльса не ходил в парикмахерскую 10 лет, сообщает
Как признался мастер Джеймс Уильямс, ему пришлось попотеть, чтобы привести голову парня в порядок. Специалист признался, что вначале не был уверен, что справится с такой задачей. Сначала ему пришлось избавиться от задеревеневших участков, под которыми проглядывали натуральные волосы.
Результат удивил всех. Подросток внимательно выслушал советы и согласился использовать уход, который позволит ему отрастить длинную шевелюру, которую он хотел.-0-
Boy, 14, who was scared of haircuts has his first trim in 10 years https://t.co/Jd2usshv6o— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 26 июля 2019 г.
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