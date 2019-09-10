Подросток угрожал родителям пистолетом, чтобы не идти в школу

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Сургута нашел весьма оригинальный способ, как увильнуть от школы. Он просто достал оружие и стал угрожать своим родителям, сообщает агентство РИА Новости .

Инцидент произошел 10 сентября в Сургуте. Родители стали будить подростка в школу. Шестнадцатилетний парень не очень хотел идти учиться, поэтому достал пневматический пистолет и стал угрожать матери и отцу.

Родителям не очень это понравилось и им удалось разоружить подростка, после чего школьник сбежал и стал скрываться. Сотрудники полиции нашли парня и вернули домой. Интересно, но его план в какой-то степени сработал и в школу сын так и не попал. Молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере. -0-