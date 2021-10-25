Подруга подставила Викторию Боню, когда опубликовала совместный кадр без фотошопа

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи были удивлены внешнему виду знаменитости, когда ее подруга в Instagram разместила совместный снимок.

Модель Виктория Боня на днях побывала на одном светском мероприятии, где попозировала для фотографа со своей подругой Еленой Богачевой. Казалось бы, что в этом ничего особенного, вот только подруга подставила Викторию Боню, ведь она разместила у себя на странице фотографии без фотошопа.

Светская львица выглядела идеально в бежевом платье, а вот о Виктории этого было сказать нельзя. Внешний вид Бони вызвал вопросы у юзеров, однако звезда с самоиронией отнеслась к снимку. "Когда отфотошопил только себя", - посмеялась она над ситуацией в комментариях. -0-