"Подвезете?": умный медведь удивил парочку туристов в США (Видео)

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пара из США поделилась на YouTube любопытным видео, которое впечатлило юзеров.

Мужчина рассказал, что приехал с женой в один из парков штата Калифорния и отправились гулять. Через минуту их уже встречал местный обитатель - медведь. Люди поняли, что лучше с диким зверем не связываться и побежали обратно в машину.

За ними последовал и мишка. Жена мужчины посоветовала ему запереть авто, однако тот с усмешкой сказал, что медведь не додумается открыть дверь. Какого же было удивление американца, когда обитатель парка легко открыл соседний внедорожник и залез в салон. Благо, в транспорте никого не было.

Тогда дикий зверь решил проверить машину автора ролика и несколько раз дернул ручку двери. Тогда мужчина и поблагодарил жену, что она решила самостоятельно закрыть транспорт. Умный медведь удивил туристов в США, а близкие кадры впечатлили сеть. Многие юзеры пошутили и отметили, что мишка просто искал попутку и всем видом спрашивал: "Подвезете?". -0-