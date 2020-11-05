Подводные экскурсии на "Титаник" начнутся в 2021 году

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский бизнесмен планирует проводить туристические экспедиции на "Титаник" с мая следующего года. Об этом сообщает телеканал МИР24.

По словам директора компании OceanGate Expeditions Стоктона Раша, он рассчитывает каждый год с мая по сентябрь еженедельно организовывать погружения к затонувшему судну. Для этого будет использована частная подводная лодка, в которую могут поместиться до пяти человек. В каждом туре будут принимать участие пять человек: капитан подлодки, ученый-исследователь и три туриста. Как ожидается, до места погружения они будут добираться от канадского острова Ньюфаундленд. Они будут погружаться на глубину 3,8 км, подводная часть экспедиции составит от 6 до 8 часов.

Раш рассказал, что на экспедиции с мая по июль 2021-го часть мест уже зарезервирована. Он признался, что не хочет превращать "Титаник" в туристическую достопримечательность, однако рассчитывает, что его задумка станет приносить прибыль. Стоимость одного билета для туриста составит $125 тыс.-0-