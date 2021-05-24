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Калейдоскоп
24 мая 2021, 09:00

Погоду на все лето можно определить по этому дню. Что еще нужно знать о 24 мая?

Фото из архива
Фото из архива

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Мокий Мокрый. День этот считается показателем погоды для всего лета. Если мокро, то и все лето мокрое, и наоборот. Если восход солнца был багровым, то и лето будет грозовое, грозное, с пожарами.

Если туманно и восход багряный, то жди грозового лета.

В этот день находились под запретом посевные работы, чтобы град полей не побил.

По примете 24 мая, если кошка спит брюхом кверху - примета к тому, что будет не просто теплая, а очень жаркая погода. Если кошка спрятала мордочку под брюшко - будут холода и непгода.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, преподобного Софрония, затворника Печерского, священномученика Иосифа, митрополита Астраханского, святителя Никодима, архиепископа Сербского.

День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла - 16-го предстоятеля Русской православной церкви (избран 27 января 2009 г., интронизация состоялась 1 февраля 2009 г.).

ИМЕНИНЫ

православные: Александра, Иосифа, Кирилла, Ростислава;

католические: Жанны, Магдалены, Марии, Винцента.

СОБЫТИЯ

1975 год - в СССР произведен запуск космического корабля "Союз-18", пилотируемого экипажем в составе командира корабля Петра Климука и бортинженера Виталия Севастьянова. Корабль состыкован с орбитальной станцией "Салют-4". Общее время полета составляло около 63 суток. Герою Советского Союза летчику-космонавту Петру Климуку присвоено звание дважды Героя Советского Союза (1973, 1975).

2012 год - в старейшей синагоге Беларуси в Гродно открылся Музей истории евреев.

РОДИЛИСЬ

1881 год - Богомолец Александр Александрович, биолог, патофизиолог, академик НАН Беларуси (1933), Всеукраинской АН (1929), Академии наук СССР (1932), Академии медицинских наук СССР (1944), Герой Социалистического Труда (1944), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1935), заслуженный деятель науки Украины (1943). В 1930-1946 гг. президент АН УССР, в 1942-1945 вице-президент АН СССР. Опубликовал более 100 научных работ. Умер в 1946 году.

1920 год - Заславский Евгений Львович, заслуженный архитектор Беларуси (1980), кандидат архитектуры (1961). В 1949 году окончил Московский архитектурный институт. В 1962-1972 годах заместитель главного архитектора Минска, работал в БелНИИПградостроительства, преподавал в БНТУ. Среди работ: здание Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, проект планировки и застройки жилого района Чижовка в Минске. Один из авторов генпланов и проекта детальной планировки и застройки центра Минска, районной планировки Минской, Гомельской, Брестской и Могилевской областей, схемы формирования городских и сельских населенных мест Беларуси на 1975, 1982, 2000 годов. Автор научных работ по архитектуре и градостроительству. Умер в 2007 году.

1927 год - Бедуля Владимир Леонтьевич, хозяйственный и государственный деятель Беларуси, дважды Герой Социалистического Труда (1971, 1987), заслуженный работник культуры Беларуси (1977). С 1951 года был на комсомольской работе. С 1956 года председатель колхоза "Советская Белоруссия" (с 1993 года сельскохозяйственный производственный кооператив) Каменецкого района, с 2006 года - почетный председатель. Умер в 2017 году.

1951 год - Приешкин Валентин Григорьевич, белорусский художник в области декоративно-прикладного искусства. В 1976 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в области художественной керамики. Автор декоративных композиций "Август", "Цветы", серий рельефов, керамических скульптур. Выполнил декоративную пластику ресторана "Минск" в Потсдаме (Германия) и др.-0-

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