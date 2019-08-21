Носорог напал на туристов в Африке, но им удалось сбежать на джипе

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая рядовая прогулка по парку в Южной Африке едва не закончилась для туристов смертью, сообщает Daily Star.
Риан Бошофф отправился с друзьями на поиски леопарда. Они проезжали мимо носорога в Национальном парке Крюгера, когда тому не понравились незваные гости. Животное решило проучить людей и бросилось в погоню за джипом.
На захватывающих кадрах видно, как больше минуты дикий носорог бежит за машиной. Ему почти удается добраться до цели, но через 500 метров животное сдается и оставляет людей в покое. Им повезло, ведь все могло быть иначе, если бы туристы нашли леопарда, на которого изначально и ехали смотреть. -0-
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