Носорог напал на туристов в Африке, но им удалось сбежать на джипе

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая рядовая прогулка по парку в Южной Африке едва не закончилась для туристов смертью, сообщает Daily Star.

Риан Бошофф отправился с друзьями на поиски леопарда. Они проезжали мимо носорога в Национальном парке Крюгера, когда тому не понравились незваные гости. Животное решило проучить людей и бросилось в погоню за джипом.

На захватывающих кадрах видно, как больше минуты дикий носорог бежит за машиной. Ему почти удается добраться до цели, но через 500 метров животное сдается и оставляет людей в покое. Им повезло, ведь все могло быть иначе, если бы туристы нашли леопарда, на которого изначально и ехали смотреть. -0-