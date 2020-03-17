Похорошевшая внучка Иосифа Кобзона лишила Instagram дара речи

Арнелла-Мари Рапопорт. Фото из Instagram

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие дети знаменитых родителей могут с легкостью затмить звездных пап и мам. 15-летняя внучка Кобзона пошла дальше и впечатляет своей красотой огромное число собственных поклонников. Пятнадцатилетняя внучка Иосифа Кобзона Арнелла-Мари Рапопорт проживает в Испании и делится из этой солнечной страны своими снимками. Тысячи людей в восторге от ее длинных темно-русых волос, черт лица и глаз, но больше всего в глаза бросается стройная фигура девушки. Ее лицо усыпано веснушками, что только добавляет внучке Иосифа Кобзона популярности. Тысячи восторженных поклонников не забывают выражать в комментариях под постом свое восхищение.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!