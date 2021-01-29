Похудела или фейк? Поклонники не узнали Семенович в пальто на голое тело

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анна Семенович вызвала много вопросов в сети, выложив практически откровенное фото.

Теледива предстала в черном пальто, под которым не оказалось одежды. Провокационный снимок вызвал активную ответную реакцию подписчиков. Одни восхитились фигурой Анны и ее образом, отметив, что певица похудела. Другие – раскритиковали Семенович за чрезмерный фотошоп и слишком откровенную фотосессию.

"Какой шикарный фотошоп!", "Вам непременно нужно выпустить свой курс: путь богини фотошопа", "Даже не сразу узнать!", "Богиня", - написали под постом комментаторы.-0-