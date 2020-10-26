Похудевшая Адель стала ведущей вечернего шоу - видео

Адель. Фото из Instagram
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая британская певица Адель стала ведущей американского вечернего шоу. Об этом говорится в Twitter.
Певица Адель возглавила эфир шоу Saturday Night Live. Для своего телевизионного дебюта она выбрала черный брючный костюм, который выгодно подчеркнул обновленную фигуру певицы.
Adele's Monologue! pic.twitter.com/YvfwiCN6Fs— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 25, 2020
Кроме этого, Адель начала шоу с шутки, рассказав зрителям, что из-за коронавируса привезла в США только половину себя. Впрочем, пользователи высоко оценили Адель и посмотрели кадры с ее участием более полумиллиона раз. -0-