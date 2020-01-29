Похудевшая певица Елка вызвала бурное обсуждение в сети

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Елка взбудоражила подписчиков в Instagram, которые уже несколько дней обсуждают ее изменения в фигуре.

Артистка заметно сбросила вес и не перестает радовать фолловеров новыми снимками из спортзала и с пляжа. Поклонники оказались в восторге от увиденного и завалили Елку комплиментами.

Многие впечатлились упорством звезды, которая даже в отпуске не пропускает походы в спортзал и работает над собой. Тонкая талия Елки впечатлила подписчиков, которые продолжают писать в Instagram тысячи восторженных комментариев. -0-