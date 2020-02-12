Похудевшую Адель не узнали на афтепати после "Оскара"

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская певица Адель сбросила несколько десятков килограмм и преобразилась до неузнаваемости.

Внешний вид артистки настолько изменился, что многие из звезд, которые присутствовали на вечеринке "Оскара", не сразу поняли, кто перед ними. Совместный снимок со стройной Адель опубликовала в своем Instagram польская телеведущая Кинга Русин.

Она отметила в подписи к посту, что не смогла сразу понять, кто перед ней: "Честно говоря, я ее не узнала, потому что она худенькая, как запятая!" - отметила ведущая.

Фото из Instagram

По информации зарубежных СМИ, Адель сбросила около 45 килограмм. Для появления на вечеринке "Оскара" звезда выбрала обтягивающее леопардовое платье. Впервые на ее кардинальные перемены во внешности обратили внимание осенью 2019 года. К слову, Адель разводится со своим мужем, с которым пробыла в браке более двух лет. Кроме этого, они вместе воспитывают сына Анджело.-0-