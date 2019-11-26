Похудевшую Екатерину Стриженову перепутали с дочерью

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова посетила со своей семьей премьеру шоу Cirque du Soleil.

Телеведущая сильно похудела, что заметили поклонники и фотографы, а также пользователи сети. Звезда скинула 12 килограмм и в элегантном платье 51-летнюю Стриженову перепутали с дочерью Александрой.

Фото Instagram

Пользователи сети отметили, что Екатерина Стриженова выглядит ровесницей своей 18-летней дочери. Диета и занятия спортом пошли на пользу телеведущей, а видео с премьеры посмотрели более 100 тысяч раз. -0-