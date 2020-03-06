Похудевшую Меган Маркл бурно обсуждают в сети

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи социальной сети бурно обсуждают недавний выход Меган Маркл в свет.

Супруга принца Гарри сверкала в нежно голубом платье бренда Victoria Beckham. Многие отметили, что своим внешним видом в скором времени уже бывшая герцогиня Сассекская затмила Кейт Мидлтон, которая произвела фурор, появившись на приеме в Ирландии в платье "вампирского бренда".

Пользователи сети принялись бурно обсуждать не только цвет платья Меган Маркл, который символизирует свободу и гармонию, но и фигуру герцогини. Многие отметили, что жена принца Гарри привела в себя в форму и вернула фигуру, которой блистала до родов.-0-