Поиграй со мной! Этой собаке лучше не отказывать в развлечении - видео

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube появились кадры, которые удалось запечатлеть девушке из США.

Она записала на видео мужчину и его пса, который ну очень сильно хочет поиграть. Какое-то время песик, размером с тигра, увлекается своей игрушкой, однако ему это быстро надоело.

Тогда он решает обратиться за помощью к своему хозяину, который мирно отдыхает в кресле. Мужчина не очень был настроен на развлечения, однако у животного были другие планы. Огромный пес настоял на том, чтобы с ним поиграли.

Он стал лапами на кресло, а в зубах предоставил мужчине свою любимую игрушку. Хозяин со всех сил старается остановить пса, который уже перешел к сильному убеждению. В конечном итоге, хозяин понял, что этой собаке лучше не отказывать в развлечении, но в тот момент, когда уже лежал на полу в перевернутом кресле. -0-