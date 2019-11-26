Появились кадры кражи драгоценностей из музея "Зеленый свод" в Дрездене

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Дрездена разместили в сети видео ограбления сокровищницы "Зеленый свод".

Таким образом полиция рассчитывает получить информацию о грабителях. На видео можно увидеть, как около пяти часов утра 25 ноября в музей проникли двое мужчин. Они вооружились топорами и прихватили карманные фонари.

Злоумышленники разбили витрину, где хранились бриллиантовые гарнитуры, которые насчитывают около ста драгоценностей. Грабителей на камерах заметила охрана музея и вызвала полицию, однако мужчинам хватило времени, чтобы схватить добычу и скрыться. Никого не удалось задержать.

В свою очередь, руководство музея "Зеленый свод" не может назвать точную сумму ущерба. По их словам, стоимость украденного не поддается исчислению.

Учитывая, что злоумышленники забрали бриллиантовый, диамантовый и гарнитур с жемчугом и бриллиантами - их рыночная цена может превышать, примерно, миллиард евро. -0-