Появились кадры кражи драгоценностей из музея "Зеленый свод" в Дрездене

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Дрездена разместили в сети видео ограбления сокровищницы "Зеленый свод".
Таким образом полиция рассчитывает получить информацию о грабителях. На видео можно увидеть, как около пяти часов утра 25 ноября в музей проникли двое мужчин. Они вооружились топорами и прихватили карманные фонари.
Злоумышленники разбили витрину, где хранились бриллиантовые гарнитуры, которые насчитывают около ста драгоценностей. Грабителей на камерах заметила охрана музея и вызвала полицию, однако мужчинам хватило времени, чтобы схватить добычу и скрыться. Никого не удалось задержать.
В свою очередь, руководство музея "Зеленый свод" не может назвать точную сумму ущерба. По их словам, стоимость украденного не поддается исчислению.
Zwischenzeitlich hat die Polizeidirektion #Dresden auch Bilder zu einem Teil der gestohlenen Schmuckstücke aus dem Museum #GrünesGewölbe veröffentlicht: https://t.co/b6a1Lcx1EY pic.twitter.com/jpwrseePuD— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 25 ноября 2019 г.
Учитывая, что злоумышленники забрали бриллиантовый, диамантовый и гарнитур с жемчугом и бриллиантами - их рыночная цена может превышать, примерно, миллиард евро. -0-