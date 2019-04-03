Появился отель, где можно заниматься йогой с лемурами

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из отелей Великобритании добавил в свою оздоровительную программу еще одну услугу - занятие йогой с лемурами или "лемога", пишет The Sun .

Сообщается, что лемуры родились и обитают в Национальном парке Лейк Дистрикт, расположенном рядом с отелем. Они давно привыкли к людям и охотно пытаются с ними взаимодействовать.

На уроках йоги "лемоги" гости могут медитировать в компании с животными. Это оздоровительная программа получила название "Встреча с дикой природой".

"Будучи оздоровительным центром, мы привыкли предоставлять гостям отдых на свежем воздухе, который помогает забыть о побочных действиях городской жизни: стрессе, бессоннице и плохой экологии. "Лемога" дает постояльцам возможность побыть наедине с природой и в то же время получить удовольствие от общения с лемурами", - говорит Кэролин Грейвс, владелец отеля.

Среди других предложений отеля есть прогулка с альпаками и встреча с сурикатами.-0-