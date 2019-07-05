Появился трейлер фильма про вратаря сборной СССР Льва Яшина

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трейлер биографической драмы о легендарном вратаре сборной СССР по футболу Льве Яшине опубликовали на YouTube.
Фильм расскажет о жизни и спортивной карьере Яшина. Биографическую спортивную драму срежиссировал Василий Чигинский, а роль знаменитого игрока сборной СССР по футболу Льва Яшина сыграл Александр Фокин.
Ожидается, что картина выйдет в широкий прокат уже в этом году. Лев Яшин - легендарный советский вратарь, который играл за московское "Динамо" и сборную СССР по футболу. Стал Олимпийским чемпионом в 1956 году и чемпионом Европы в 1960 году. Кроме этого, единственный вратарь в истории, получивший "Золотой мяч". -0-
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