Появился трейлер сериала "Война миров" от BBC

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская телевизионная компания BBC показала широкой публике первый трейлер будущего сериала "Война миров".

Видео было опубликовано на YouTube. Проект, снятый по одноименному роману английского писателя-фантаста Герберта Уэллса, состоит из трех эпизодов.

Сюжет сериала будет развиваться в Англии начала XX века. Судя по кадрам из трейлера "Война миров", на юг страны падает странный метеорит, который приковывает к себе огромное внимание правительства и общественности. Чуть позже выясняется, что это корабль пришельцев, прибывший с Марса, чтобы истребить человечество.

Роман Герберта Уэллса "Война миров" был экранизирован множество раз. Он давно приобрел статус культового фантастического произведения. Последний фильм, по мотивам работы английского писателя, был выпущен в 2005 году, где главную роль исполнил Том Круз, а события разворачиваются в наше время. -0-