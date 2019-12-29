Поющая собака Пелагеи привела подписчиков в восторг

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пелагея рассмешила поклонников роликом со своей "поющей" собакой, видео которой появилось на официальной странице певицы в Instagram, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

На видео хаски Луша помогает хозяйке в исполнении песни. За кадром Пелагея поет, а собака ей подпевает. Луша как будто учитывает тембр и громкость голоса хозяйки. Луша тихонько поскуливает, когда хозяйка напевает негромко, и заливисто воет, если Пелагея поет во весь голос.

Instagram Фото

Фолловеры очарованы роликом с поющей Лушей. В комментариях пользователи хвалят вокальные данные собаки.

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