Покатай меня, большая овечка! Козлята на ферме нашли для себя пушистый транспорт (Видео)

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владелец фермы в Великобритании стал свидетелем уморительного момента, который ему удалось снять на видео. Ролик разместили на YouTube.

Одним утром мужчина вышел во двор, где уже гуляли несколько овец и маленькие козлята. Животные прекрасно проводили время, но после малыши нашли для себя забавное и мило развлечение. Наглые козлята решили, что овцы - их личный транспорт и забрались к ним на спину.

Сначала один маленький козленок разместился на спине овцы. Это заметил его друг, который тоже захотел развлечения. С места козленок в одночасье запрыгивает на обитателя фермы. Не хватало только фразы: "Покатай меня, большая овечка!". Кадры повеселили юзеров, которые посмотрели видео множество раз и оставили массу забавных комментариев. -0-