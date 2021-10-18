Покажем класс: совместный прыжок человека и пса в воду повеселил людей (Видео)

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользователю из Италии удалось запечатлеть на видео забавные кадры, которыми он с радостью поделился на YouTube.

Мужчина проводил время со своим псом на пляже, когда решил выполнить довольно опасный трюк. Парень забрался на высокую скалу, а песик следовал за ним по пятам. Житель Италии собрался прыгнуть в воду, а его питомец последовал следом.

Такое чувство, что друзья решили показать класс, ведь полет в море оказался настолько синхронным и забавным, что от души повеселило пользователей сети. -0-