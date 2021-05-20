Покемон помог женщине из Великобритании разбогатеть

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Ливерпуля стала обладательницей крупной суммы денег, после того как сделала неожиданное открытие на чердаке дома. Об этом пишет The Sun.

В один день Джейн МакАллистер убиралась в своем жилище и решила разобрать хлам на чердаке. Она еще не догадывалась, что обнаружит в пыли. Оказалось, что среди старых вещей и поломанной мебели девушка нашла свою коллекцию карточек с Покемонами. Многие дети увлеклись этим мультфильмом и Джейн не была исключением.

Необычную находку заметил возлюбленный девушки, который и указал ей, что такие карточки могут дорого стоить на онлайн-аукционе. Жительница Великобритании изучила вопрос и выяснила, что в ее коллекции есть редкая карта с покемоном Чаризардом, у которого из-за брака отсутствует тень.

Фото The Sun

Покемон помог женщине разбогатеть, ведь стоимость находки оценили в 12 тысяч фунтов или около $17 тысяч. К слову, вся коллекция превосходно сохранилась, что только добавляет ей ценности. -0-