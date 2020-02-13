Поклонники Филиппа Киркорова в недоумении после его странного анонса клипа

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram новый снимок перед премьерой грядущего видео и озадачил поклонников.

Фанаты артиста начали бурно обсуждать фотографию, а самые внимательные рассмотрели несколько деталей, которые оставили еще больше вопросов.

Некоторые отметили, что будущий клип Филипп Киркоров выпустит вместе с Екатериной Варнавой. Другие, напротив, сосредоточились на ногах девушки, которые выглядят, мягко говоря, странно. Пользователи сети написали множество комментариев: "Я сначала подумала, что у нее огромные вены на ногах", "Что-то странно смотрится...", "У Кати что-то с венами на ногах".

Впрочем, любой желающий сможет получить ответы на интересующие вопросы после премьеры нового видео Филиппа Киркорова, которая состоится 14 февраля. -0-