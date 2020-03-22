Поклонники Ларисы Долиной с трудом узнали ее на новом фото

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стилист певицы Ларисы Долиной разместила в Instagram фотографию, которая поставила в тупик многомиллионную армию поклонников артистки.

Звезда предстала перед камерой в черном деловом костюме, подчеркивающем фигуру Долиной, а минимальный макияж выделил выразительные глаза певицы и изменил ее до неузнаваемости.

Многие не сразу смогли поверить, что на фото их кумир, однако, присмотревшись, пришли к выводу, что Лариса Долина выглядит потрясающе. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что знаменитость переборщила с фотошопом или пластикой, поэтому фанаты с трудом смогли ее узнать.-0-