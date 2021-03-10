Поклонники не смогли оторвать взгляд от страстного фото Светланы Лободы

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новый пост и заворожила сеть.

Знаменитость поздравила девушек с праздником весны, а к описанию прикрепила впечатляющее фото. Для этого Светлана Лобода выбрала страстное фото, примерив красное платье с глубоким декольте. Красный фон и впечатляющая прическа дополнили образ, однако в комментариях многие признались.

Фолловеры Светланы Лободы отметили, что не смогли оторвать взгляд от нового фото певицы. За непродолжительное время пост собрал огромное число хвалебных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-