Поклонники не узнали Анастасию Заворотнюк

6 апреля, Минск /Дарья Бураковская - Минск/. Анастасия Заворотнюк поделилась в Instagram-аккаунте новыми фотографиями. Поклонники решили, что из-за пластической хирургии 48-летняя актриса не похожа на себя.
В комментариях поклонники посоветовали Анастасии не злоупотреблять пластикой и фотошопом. Также некоторые сравнили актрису с куклой Барби. Однако нашлись и те, кому внешний вид Заворотнюк пришелся по вкусу.-0-
Фото из Instagram-аккаунта
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