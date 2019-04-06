Поклонники не узнали Анастасию Заворотнюк

6 апреля, Минск /Дарья Бураковская - Минск/. Анастасия Заворотнюк поделилась в Instagram-аккаунте новыми фотографиями. Поклонники решили, что из-за пластической хирургии 48-летняя актриса не похожа на себя.

В комментариях поклонники посоветовали Анастасии не злоупотреблять пластикой и фотошопом. Также некоторые сравнили актрису с куклой Барби. Однако нашлись и те, кому внешний вид Заворотнюк пришелся по вкусу.-0-

Фото из Instagram-аккаунта