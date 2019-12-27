Поклонники не узнали Дану Борисову на видео в Instagram

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Дана Борисова поделилась в Instagram новым видео и шокировала подписчиков.

Фолловеры знаменитости не смогли узнать телеведущую на кадрах с процедуры из салона красоты. Подписчики перепугались не на шутку, ведь звезда перестала быть похожа на себя и ее трудно узнать.

"Дана. Вы не остановитесь пока не превратитесь в пугало?Прекратите этот так называемый "уход", "Что с лицом то???", "Будь натуральной! Иначе не женюсь!!!????", - написали поклонники в комментариях.

Впрочем, нашлись и те, кто восхитился красотой знаменитости и оставили ей десятки восторженных комплиментов. -0-