Поклонники не узнали Веру Брежневу - она стала рыжей

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева снялась в новой фотосессии, где предстала перед фанатами в необычном образе. Певица примерила на себя футуристический комбинезон и рыжий кудрявый парик. Знаменитость украсила таким необычным образом обложку журнала Flacon Magazine.

На снимке Вера Брежнева запечатлена в импровизированной лаборатории в окружении колб с реагентами. Необычный образ певицы вызвал бурное обсуждение в соцсетях, где многие признались, что не смогли с первого взгляда узнать 37-летнию знаменитость.-0-

Фото Flacon Magazine