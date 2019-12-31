Поклонники не узнали Веру Брежневу без макияжа

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram натуральный снимок и вызвала бурное обсуждение в сети.

Звезда отдыхает на Мальдивах и делится фотографиями в социальных сетях. На новом снимке фолловеры не смогли сразу узнать артистку. Люди отметили, что Вера Брежнева без макияжа выглядит великолепно и гораздо моложе своего возраста.

37-летнюю певицу сравнили с подростком, а в комментариях поклонники поспешили выразить Брежневой массу восторженных комплиментов: "Это какого года фотка?", "Выглядит великолепно", "Какая Вы красивая!". Пост менее чем за сутки собрал тысячи комментариев и больше 100 тысяч лайков. -0-