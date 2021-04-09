Поклонники оценили короткое мини Полины Гагариной на съемках шоу (Фото)

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила юзеров.

Звезда пришла на съемки развлекательного шоу и выбрала для этого привлекательный наряд. Певица Полина Гагарина решила примерить впечатляющее темно-зеленое платье, однако изюминкой стала длина наряда. Образ выгодно подчеркнул стройные ноги звезды, что и отметили в комментариях юзеры.

Пользователи оценили короткое мини Полины Гагариной, а также ее красоту десятками тысяч лайков и множеством восхищенных отзывов.-0-