Поклонники сравнили звезду "Универа" с главной героиней "Семейки Аддамс"

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская на своей страничке в Инстаграм выложила грустное фото в дерзком образе.

"Взгрустнулось. Дай думаю прилягу, модная, в нестественной позе...", - подписала фотографию актриса.

Фолловеры оценили наряд Самбурской, отметив при этом, что грусть ей к лицу, но лучше с ней не затягивать. Нашлись и те, кто принялся сравнивать звезду с киноперсонажами. "Зачётный образ...как мама из семейки Аддамс", - прокомментировали снимок подписчики.-0-

Фото из Instagram