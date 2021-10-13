Поклонники удивлены внешним видом Стаса Михайлова на новых кадрах

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый артист Стас Михайлов представил в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.

Певец проводит время дома в окружении близких и решил опубликовать несколько кадров в соцсети. Для этого Стаса Михайлова запечатлели в кресле на веранде, где у него под курткой спрятался кот. Кадры порадовали фанатов артиста, но многие были удивлены внешним видом звезды.

Люди принялись обсуждать увеличенные щеки Стаса Михайлова, сославшись на то, что он набрал несколько лишних кило. Впрочем, заметить это мало кто смог, ведь все юзеры были в полном восторге от котика на руках артиста. -0-