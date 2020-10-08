Поклонники Валерии в восторге от ее фитнес-отчета - видео

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Валерия опубликовала в Instagram небольшой ролик, который впечатлил многомиллионную армию поклонников.

Звезда эстрады продемонстрировала своим поклонником фитнес-отчет за неделю. Фолловеры восхитились упорством и красотой звезды, а также в комментариях отметили, что фигура знаменитости достойна уважения.

Также многие из юзеров поддержали Валерию в ее стремлении к совершенству, а также не забыли выразить свои комплименты. Неудивительно, что фитнес-отчет в Instagram за непродолжительное время собрал сотни тысяч просмотров и огромное число восторженных отзывов. -0-