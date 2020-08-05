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Калейдоскоп
05 августа 2020, 13:15

Пол Маккартни назвал причину распада The Beatles

The Beatles. Фото ТАСС
The Beatles. Фото ТАСС

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из участников легендарного музыкального коллектива Пол Маккартни назвал причину распада группы, об этом он рассказал в интервью изданию GQ.

Музыкант подчеркнул, что коллектив был как семья, а в семьях бывают ссоры. По его словам, в один из дней между участниками возникло серьезное недопонимание, когда "одни члены семьи хотят делать то, а другие - это". Одна из таких ссор и стала причиной распада The Beatles.

Кроме этого, Пол Маккартни пролил свет на ситуацию с коллективом и отметил, что мнение большинства о том, что все участники недолюбливали друг друга после распада, - заблуждение.

Легендарный музыкальный коллектив The Beatles распался в 1970-м году. За свою десятилетнюю карьеру они внесли огромный вклад в развитие мировой музыки. Помимо всего прочего, шесть из их 14 альбомов получили статус бриллиантовых. -0-

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