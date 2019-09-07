Пол Маккартни презентовал свою книгу для детей

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший участник квартета The Beatles Пол Маккартни представил в Лондоне свое произведение для детей "Hey Grandude!", сообщило агентство Reuters .

Первыми читателями книги с картинками стали школьники, которые пообщались с Маккартни в книжном магазине в центре Лондона.

77-летний Маккартни (у него уже восемь внуков) рассказал, что один из них подал идею названия произведения.

Название произведения созвучно с названием песни "Hey Jude", написанной Маккартни для сына Джона Леннона Джулиана. Эта композиция занимает восьмое место в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Книга Маккартни "Hey Grandude!" - не первое детское произведение автора. В соавторстве с английским детским писателем Филипом Ардой он в 2005 году издал книгу "Высоко в облаках: городской пушистый хвост", иллюстрации к которой сделал американский художник-мультипликатор Джефф Данбар.

Источником вдохновения для ее написания стал мультфильм "Шум тропического острова", над которым Маккартни работал в соавторстве с Данбаром. В нем была рассказана история "ливерпудлианской" белки, которая нашла свою любовь на тропическом острове.-0-