Пол Маккартни выпустит вторую часть иллюстрированной книги для детей

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший участник британской рок-группы The Beatles ("Битлз") Пол Маккартни выпустит 2 сентября вторую часть иллюстрированной книги для детей под названием Grandude's Green Submarine ("Зеленая подводная лодка деда-приятеля"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство Penguin Random House.

В аннотации к книге говорится, что на сей раз главный герой вместе со своими внуками "отправится в увлекательное путешествие на особой магической подводной лодке".

Отмечается, что персонажи в ходе странствий не только познакомятся с подводным миром, но также "сплавятся по реке в джунглях и совершат полет в поисках бабушки - еще одного любителя приключений, которая обожает записывать музыку". Иллюстратором произведения, в названии которого обыгрывается знаменитый хит The Beatles Yellow Submarine ("Желтая подводная лодка", 1966), выступила художница из Канады Кэтрин Дерст.

Первая часть книги Hey Grandude!, вышедшая в России под названием "Привет, Дедулет", поступила в продажу по всему миру в сентябре 2019 года. В заглавии книги содержалась отсылка к песне Hey Jude ("Эй, Джуд", 1968), написанной Маккартни для сына Джона Леннона Джулиана, чтобы утешить его в связи с разводом родителей.-0-