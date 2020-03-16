Полчища обезьян устроили разборку в центре опустевшего района в Таиланде - видео

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромное число обезьян испугали людей, когда решили прямо в центре города устроить массовую драку. Кадрами поделился местный житель в Facebook, а внимание на видео обратило издание The Bangkok Post.

Отмечается, что столкновение двух обезьяньих "банд" произошло днем 11 марта. Оказывается, всему причиной стал коронавирус. Местные жители пролили свет на ситуацию. Животные жили мирно долго время, пока не началась эпидемия. Одна "банда" орудовала и добывала пищу в городе, а другая - в храмах неподалеку от населенного пункта.

Когда началась эпидемия коронавируса, то поток туристов прекратился и обезьяны из храмов начали искать еду на городских рынках. Тут-то и возник конфликт, переросший в драку, которую смогли запечатлеть на видео.-0-