Полезная фреска и странная еда: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Роспись на фасаде дома очищает воздух, в Instagram показывают очень странные блюда, ретейлер отказывается от роботов, а мы предлагаем приготовить банановый хлеб. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Фреска, уничтожающая смог

Здание с инновационным рисунком на фасаде находится в оживленном месте Варшавы, напротив станции метро «Политехника». Создатели утверждают, что пигменты в составе краски, которой нарисована картина, способны нейтрализовать в атмосфере вредные выбросы транспорта.

Эта странная еда…

То, что изображено на фотографиях, которые собирают Себастьян Матис и Йонас Ниффенеггер у себя в Instagram, съесть не хочется. Некоторые изделия, впрочем, можно было бы оставить как украшение – ненадолго, пока не испортились.

Из магазинов Walmart убрали роботов

Несколько лет назад ретейлер Walmart заменил большое число своих сотрудников роботами – устройства ездили между торговыми рядами и сканировали товары, проводя таким образом инвентаризацию. К 2020-му выяснилось, что люди справляются с этой работой лучше, а еще не пугают покупателей.

Сладкий перекус: быстрый рецепт бананового хлеба

Не знаете, чем удивить своих коллег на работе? Приготовьте сладкий и полезный банановый хлеб для перерыва на кофе. Рецепт легкий и не требует много времени.

Игуана, коала и новорожденный щенок. Лучшие фотоснимки животных

Конкурс среди фотографов живой природы состоялся в 2020 году. Голосование проходило в мобильном приложении, ориентированном на продвижение фотографов по всему миру. Из 13 888 работ было отобрано 50 лучших. В нашей подборке – снимок-победитель и некоторые из финалистов.

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Фото из открытых источников