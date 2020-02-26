Полина Гагарина оказалась в ванне со льдом в самый разгар вечеринки

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Полина Гагарина поделилась в Instagram новым постом, который впечатлил поклонников звезды.

Артистка разместила совместный снимок с мужем в самый разгар празднования его дня рождения. Пару запечатлели в тот момент, когда Полина Гагарина уселась в ванну со льдом, где, по всей видимости, охлаждались напитки.

Муж присоединился к артистке и с невозмутимым лицом помог дополнить кадр. В свою очередь, Гагарина широко улыбается. "Скорее всего, кожаные штаны помогли не замерзнуть", - именно так посчитали фолловеры в комментариях.

К слову, за несколько часов поклонники Полины Гагариной оставили под записью сотни комплиментов.-0-